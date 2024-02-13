Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.