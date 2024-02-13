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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:49

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar Hakkı delikanlı oldu. 2012 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burak Hakkı ile deneyimli manken Sema Şimşek, 10 yıllık evliliklerini noktalamışlardı. Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar şimdilerde 16 yaşında. Mankenlere taş çıkartan yakışıklı Rüzgar Hakkı, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar…

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

Oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar büyüdü, kocaman oldu. Şimdilerde 16 yaşında olan Rüzgar'ı gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar büyüdü, görenler tanımakta güçlük geçiyor.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

Ünlü manken oğlunun yeni yaşını kutladı. Sema Şimşek, sosyal medya hesabından oğluyla ile paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken Sema Şimşek'in Rüzgar Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar 16 yaşına bastı. Şimşek, Rüzgar'ın yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutlamıştı:

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