Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:49
Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar yakışıklı bir delikanlı oldu! Rüzgar Hakkı babasının kopyası!
Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar Hakkı delikanlı oldu. 2012 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burak Hakkı ile deneyimli manken Sema Şimşek, 10 yıllık evliliklerini noktalamışlardı. Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar şimdilerde 16 yaşında. Mankenlere taş çıkartan yakışıklı Rüzgar Hakkı, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar…