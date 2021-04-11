Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit'in oğlu Karan'la yaptığı paylaşım sosyal medyaya adeta damga vurdu. Burak Özçivit'in aracında babasıyla birlikte direksiyon başına geçen 1 yaşındaki Karan, arabaya olan tutkusu ve sevimli halleriyle dikkat çekti. Babası Burak Özçivit gibi araba merakı dikkatlerden kaçmayan Karan'ın büyüdüğü de gözlerden kaçmadı. Fahriye Evcen, yüzü ve iyilik elçisi olduğu bebek bezi markasının önceki gün Four Seasons Hotel'de düzenlediği toplantıya katıldı. Evcen, İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaparak on binlerce çocuğun bez ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı. Yüzü olduğu markanın toplantısında konuşan Fahriye Evcen, 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Karan'ın doğumuyla birlikte hayatındaki değişimleri sıraladı. Oyuncu, 'Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama her zaman, zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Üniversitedir, iş hayatıdır, zamanı çok işi yönetiyorum diye kendimle gurur duyarken hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm' dedi. 'Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda' diyen Evcen sözlerine şöyle devam etti; 'Uzun bir süre kimseden destek almadım. Kendim ilgilendim. Burak'ın da katkısı oldu. Dolayısıyla zaman yönetimi konusuyla alakalı hayatımda ciddi bir değişiklik oldu' diye konuştu. 'ANNE OLDUKTAN SONRA HASSASLAŞTIM' Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi şu sözlerle anlattı; 'Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. Kendim bireysel bir şeyler yapmayı istedim. Kadının ihtiyaçları doğrultusunda bunları anladım. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım.' Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fahriye Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan ile eğlenceli zamanlar geçirmeye çalıştığını ifade etti. Evcen, 'Benim ana temam oğlum ile her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çocuğun sevilmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Onunla kaliteli zaman geçirip bolca oyun oynamaya çalışıyorum. Birebir ilgilenmeye özen gösteriyorum' dedi. 'BURAK İYİ BİR BABA' Burak Özçivit'in çok iyi bir baba olduğunu söyleyen Evcen, 'Yardım anlamında çok şanslıyım. Bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde anneye ait ama zorlu zamanlar olabiliyor. Kahve içmeye zamanın var dediğim zamanlar olabiliyor. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum' sözlerine yer verdi. PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR İki yıldır ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, dönüş için sinyal verdi. İlgilendiği projeler olduğunu belirten güzel oyuncu, 'Yavaş yavaş projelere bakmaya başladım. Başlatacağım güzel işler var. Gelen projelere o platform veya bu platform diye bakmıyorum. İkisi de benim için çok değerli ama şunu es geçmemek lazım dijitalin de önemli bir yeri var' diye konuştu.