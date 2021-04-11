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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı
Giriş Tarihi: 11.04.2021 22:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 22:20

Ünlü oyuncu oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

'nin sevilen dizilerinden ''ın yıldızı ünlü oyuncu , oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı. Özçivit'in kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda; Karan'ın büyüdüğü ve arabaya olan merakının da arttığı görüldü.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

'nin fenomen dizilerinden ''ın yıldızı ünlü oyuncu 'in oğlu Karan'la yaptığı paylaşım sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

'in aracında babasıyla birlikte direksiyon başına geçen 1 yaşındaki Karan, arabaya olan tutkusu ve sevimli halleriyle dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

Babası gibi araba merakı dikkatlerden kaçmayan Karan'ın büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

Fahriye Evcen, yüzü ve iyilik elçisi olduğu bebek bezi markasının önceki gün Four Seasons Hotel'de düzenlediği toplantıya katıldı. Evcen, İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaparak on binlerce çocuğun bez ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

Yüzü olduğu markanın toplantısında konuşan Fahriye Evcen, 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Karan'ın doğumuyla birlikte hayatındaki değişimleri sıraladı.

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