Ünlü oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı. Özçivit'in kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda; Karan'ın büyüdüğü ve arabaya olan merakının da arttığı görüldü.