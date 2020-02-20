Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!

İbrahim Büyükak'ın dördüncü filmi 'Bayi Toplantısı'nda başrolde yer alan başarılı oyuncu Büşra Pekin, yeni haliyle kameraların karşısına geçti. Büşra Pekin, siyah mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. 37 yaşındaki oyuncu Büşra Pekin, "Çok iyi bir film çektik. Müthiş yetenekli oyuncu arkadaşlarımla bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Çok komik, eğlenceli ve güzel bir hikayenin içinde yer aldığım için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Önceki yıllarda verdiği kilolardan bir hayli mutlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demiş, gerekirse bir rol için yeniden kilo alabileceğini dile getirmişti. Büşra Pekin'in son halini görenler 'bir deri bir kemik kalmış' yorumunu yaptı. Büşra Pekin'in son halini gören hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta zorluk çekti. İşte Büşra Pekin ve diğer ünlü isimlerin kilo verdikten sonra inanılmaz değişimleri…