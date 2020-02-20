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  • Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!

Ünlü oyuncu ’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!

'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı '' filminin galası yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galaya, oyuncu damga vurdu. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında kilolu haliyle hatırlanan Büşra Pekin, son dönemde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu. Büşra Pekin başrolünü oynadığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasında görenleri şaşırttı. Bir yıl önceki halinden eser kalmayan oyuncu Büşra Pekin "Size neler oldu böyle?" sorusuna cevap verdi. Büşra Pekin 'Son 6 ayda 15 kilo verdim, göğüs küçültme ameliyatı geçirdim, botoks yerine saç örgüsü yapıyorum, örgüyü sıkı şekilde geriye toplayınca yüz geriliyor, botoks etkisi yaratıyor, saç rengimi ve modelini değiştirdim, yüzümde dolgu, burnumda ya da dişimde estetik yok.' Büşra Pekin'in yen hali inanılmaz… İşte merak edenler için Büşra Pekin ve diğer ünlü isimlerin muhteşem değişimleri…

Giriş Tarihi: 20.02.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 15:44
Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!

'ın dördüncü filmi ''nda başrolde yer alan başarılı oyuncu , yeni haliyle kameraların karşısına geçti. Büşra Pekin, siyah mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. 37 yaşındaki oyuncu Büşra Pekin, "Çok iyi bir film çektik. Müthiş yetenekli oyuncu arkadaşlarımla bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Çok komik, eğlenceli ve güzel bir hikayenin içinde yer aldığım için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Önceki yıllarda verdiği kilolardan bir hayli mutlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demiş, gerekirse bir rol için yeniden kilo alabileceğini dile getirmişti. Büşra Pekin'in son halini görenler 'bir deri bir kemik kalmış' yorumunu yaptı. Büşra Pekin'in son halini gören hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta zorluk çekti. İşte Büşra Pekin ve diğer ünlü isimlerin kilo verdikten sonra inanılmaz değişimleri…

Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!
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Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!
Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!
Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!
Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!
Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi! Büşra Pekin bir deri bir kemik kaldı!
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