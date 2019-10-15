Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

Ünlü oyuncu Demet Evgar değiştirdiği imajı ile dikkatleri zerine çekti. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen son olarak Avlu dizisinde izlediğimiz oyuncu Demet Evgar'ın son halini kimileri beğenirken büyük bir kısımda "Demet'i yaşlı göstermiş" yorumunda bulundu. İri güzel gözleri ile uzun yıllardır sinema ve dizi sektöründe yer alan güzel oyuncu yıllar içindeki değişimi ile de çok konuşuluyor. Son olarak radikal bir değişiklik yaparak sarışın olan Demet Evgar'ı görenler oldukça şaşırıyor. 39 yaşındaki oyuncu Demet Evgar'ın hayranları sosyal medyada adeta birbirine girdi. Olumlu ve olumsuz yorumların yarıştığı Demet Evgar'ın son hali ile yıllar içindeki değişimini bulabileceğiniz galerimizde sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eski ve yeni halleri de var...