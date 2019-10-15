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  • Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

Ünlü oyuncu imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

Ünlü oyuncu değiştirdiği imajı ile dikkatleri zerine çekti. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen son olarak dizisinde izlediğimiz oyuncu Demet Evgar'ın son halini kimileri beğenirken büyük bir kısımda "Demet'i yaşlı göstermiş" yorumunda bulundu. İri güzel gözleri ile uzun yıllardır sinema ve dizi sektöründe yer alan güzel oyuncu yıllar içindeki değişimi ile de çok konuşuluyor. Son olarak radikal bir değişiklik yaparak sarışın olan Demet Evgar'ı görenler oldukça şaşırıyor. 39 yaşındaki oyuncu Demet Evgar'ın hayranları sosyal medyada adeta birbirine girdi. Olumlu ve olumsuz yorumların yarıştığı ile yıllar içindeki değişimini bulabileceğiniz galerimizde sizin için derlediğimiz diğer de var...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:06
Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

Ünlü oyuncu değiştirdiği imajı ile dikkatleri zerine çekti. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen son olarak dizisinde izlediğimiz oyuncu Demet Evgar'ın son halini kimileri beğenirken büyük bir kısımda "Demet'i yaşlı göstermiş" yorumunda bulundu. İri güzel gözleri ile uzun yıllardır sinema ve dizi sektöründe yer alan güzel oyuncu yıllar içindeki değişimi ile de çok konuşuluyor. Son olarak radikal bir değişiklik yaparak sarışın olan Demet Evgar'ı görenler oldukça şaşırıyor. 39 yaşındaki oyuncu Demet Evgar'ın hayranları sosyal medyada adeta birbirine girdi. Olumlu ve olumsuz yorumların yarıştığı ile yıllar içindeki değişimini bulabileceğiniz galerimizde sizin için derlediğimiz diğer de var...

Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!
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Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

FİLİZ AKIN

Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!
Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!

GÜLBEN ERGEN

Ünlü oyuncu Demet Evgar imajını değiştirdi gören 'Demet resmen yaşlanmış' dedi... İşte Demet Evgar'ın şaşırtan değişimi!
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