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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 23:15 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 23:15

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda yer aldığı bir projenin setinde geçirdiği kaza nedeniyle talihsiz bir an yaşadı. Kafasına dikiş atılan Dilan Çiçek Deniz, geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ilk kez paylaşımda bulunarak hayranlarını konuyla ilgili bilgilendirdi. Gelin olmaya sayılı günler kala sosyal medyada paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bir de skolyoz hastalığı ile ilgili tedavi gördüğünü dile getirerek hayranlarını üzdü. Nazara gelen ünlü oyuncu, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. İşte yeni projesi için kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile bir süredir birlikte.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!

Yönetmen sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden ünlü oyuncu, evlilik için gün sayıyor.

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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!

Gelin olmak için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sette yaşadığı talihsiz olay sonrası iyileşti.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!

Nazara gelen ünlü oyuncu bugün bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti! Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti!

Ünlü oyuncu yeni projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti ve poz verdi.

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