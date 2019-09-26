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  • Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!

Ünlü oyuncu ’u fazla kaçırınca rezil oldu!

Genç oyunculardan arkadaşının paylaşımının kurbanı oldu. Son zamanlarda popülerliği düşen Hande Doğandemir gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu aldığı kiloları ile gizleyeyim derken rezil oldu. Hande Doğandemir, hesabından paylaştığı fotoğrafına Photoshop yaptı. Ancak aynı fotoğrafı oyuncu da paylaşınca Hande Doğandemir'in Photoshop hilesi ortaya çıktı. Aslı İnandık'ın paylaştığı fotoğrafta kalın olan Hande Doğandemir'in bacakları kendi paylaşımında ise oldukça ince. İşte Hande Doğandemir'in Photoshop'a başvurduğu hileli ve gerçek fotoğrafı aynı zamanda sizin için derlediğimiz Photoshop'u abartan ünlüler...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:06
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!

Genç oyunculardan arkadaşının paylaşımının kurbanı oldu. Son zamanlarda popülerliği düşen Hande Doğandemir gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu aldığı kiloları ile gizleyeyim derken rezil oldu. Hande Doğandemir, hesabından paylaştığı fotoğrafına Photoshop yaptı. Ancak aynı fotoğrafı oyuncu da paylaşınca Hande Doğandemir'in Photoshop hilesi ortaya çıktı. Aslı İnandık'ın paylaştığı fotoğrafta kalın olan Hande Doğandemir'in bacakları kendi paylaşımında ise oldukça ince. İşte Hande Doğandemir'in Photoshop'a başvurduğu hileli ve gerçek fotoğrafı aynı zamanda sizin için derlediğimiz Photoshop'u abartan ünlüler...

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!

ALEYNA TİLKİ

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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!
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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!

EBRU ŞALLI

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!
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