Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Photoshop’u fazla kaçırınca rezil oldu!

Genç oyunculardan Hande Doğandemir arkadaşının paylaşımının kurbanı oldu. Son zamanlarda popülerliği düşen Hande Doğandemir gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu aldığı kiloları Photoshop ile gizleyeyim derken rezil oldu. Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına Photoshop yaptı. Ancak aynı fotoğrafı oyuncu Aslı İnandık da paylaşınca Hande Doğandemir'in Photoshop hilesi ortaya çıktı. Aslı İnandık'ın paylaştığı fotoğrafta kalın olan Hande Doğandemir'in bacakları kendi paylaşımında ise oldukça ince. İşte Hande Doğandemir'in Photoshop'a başvurduğu hileli ve gerçek fotoğrafı aynı zamanda sizin için derlediğimiz Photoshop'u abartan ünlüler...