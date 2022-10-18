Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 20:18

Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

Ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu bu kez çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte İclal Aydın'ın o paylaşımı!