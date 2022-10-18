Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

Ünlü oyuncu İclal Aydın, ekranlardan bir süredir uzaktaydı. Ekranlara geri dönen İclal Aydın, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu. Sosyal medyayı da sık kullanan İclal Aydın, bugün yeni bir paylaşımla gündeme geldi. ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 'ARADA 40 YIL VAR' Aydın paylaşımının altına, 'Arada 40 yıl var' notunu düştü. İşte İclal Aydın'ın o paylaşımı! Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırıyor. Geçtiğimiz günlerde 51 yaşına basan İclal Aydın'ın son karesi ile kendisine hayran bırakırken yaza veda paylaşımına düştüğü not hayranlarının beğenisini topladı. İclal Aydın övgüler toplayan bu karesine şu notu düştü: 'Günaydın.. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettiriyor. 14 Eylül 1971 doğumlu olan İclal Aydın geçtiğimiz günlerde 51 yaşına bastı. 51 yaşına basan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal annesinin yeni yaşını nostaljik bir kare ile kutladı. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zeynep Lal Başbuğ annesinin doğum gününü bebeklik karesi ile kutladı.