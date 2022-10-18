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Haberler Galeri Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 20:18

Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

Ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu bu kez çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte İclal Aydın'ın o paylaşımı!

Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

Ünlü oyuncu İclal Aydın, ekranlardan bir süredir uzaktaydı.

Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

Ekranlara geri dönen İclal Aydın, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu.

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Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

Sosyal medyayı da sık kullanan İclal Aydın, bugün yeni bir paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu İclal Aydın çocukluk fotoğrafını paylaştı: Arada 40 yıl var!

"ARADA 40 YIL VAR"

Aydın paylaşımının altına, "Arada 40 yıl var" notunu düştü.

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