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Haberler Galeri Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:20

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi gurme Yolaç Özcan'dan ayrılan İrem Helvacıoğlu, bıçak altına yattı. Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, yaptırdığı burun estetiğiyle sosyal medyada tartışma yarattı. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada gündem oldu. İrem Helvacıoğlu'nun estetikli hali ise takipçilerini ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" diyen kadar, "Yakışmış" diyen de oldu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

Burun estetiği yaptıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı. Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu, bıçak altına yattı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

Kemerli ve büyük bir burna sahip olan Helvacıoğlu, burun estetiği yaptırdı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ
İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise takipçilerini ikiye böldü.

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