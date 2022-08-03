Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:20

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı olanlar oldu! Takipçilerini ikiye böldü!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi gurme Yolaç Özcan'dan ayrılan İrem Helvacıoğlu, bıçak altına yattı. Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, yaptırdığı burun estetiğiyle sosyal medyada tartışma yarattı. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada gündem oldu. İrem Helvacıoğlu'nun estetikli hali ise takipçilerini ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" diyen kadar, "Yakışmış" diyen de oldu.