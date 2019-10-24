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  • Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...

Ünlü oyuncu 'ın kızı değişimi ile büyüledi! Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...

'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi 'nda da izlediğimiz oyuncu 'ın ile evliliğinden olan kızı 'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor. Instagram hesabından oyunculukla ilgili fotoğraflar paylaşan Ayşe Kırca'nın son hali ise görenleri şaşırtıyor. Değişimi muhteşem olan Ayşe Kırca'nın eski halinden oldukça farklı gözükmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:18
Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...

'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi 'nda da izlediğimiz oyuncu 'ın ile evliliğinden olan kızı 'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor. Instagram hesabından oyunculukla ilgili fotoğraflar paylaşan Ayşe Kırca'nın son hali ise görenleri şaşırtıyor. Değişimi muhteşem olan Ayşe Kırca'nın eski halinden oldukça farklı gözükmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ELİF ADA TATLISES

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Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...
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Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...
Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...
Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...
Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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