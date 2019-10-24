Ünlü oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca değişimi ile büyüledi! Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da oyuncu oldu...

Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor. Instagram hesabından oyunculukla ilgili fotoğraflar paylaşan Ayşe Kırca'nın son hali ise görenleri şaşırtıyor. Değişimi muhteşem olan Ayşe Kırca'nın eski halinden oldukça farklı gözükmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...