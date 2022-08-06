Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden adeta çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. 43 yaşındaki oyuncu, beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekti. Namal, yasal alandan görüntü alan basın mensuplarına sert tepki gösterdi. Özgü Namal, basın mensuplarının görüntü aldığını görünce açtı ağzını yumdu gözünü. 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza attı. İşte olayın tüm detayları…