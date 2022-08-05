Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

"HEMEN SİL O FOTOĞRAFLARI"

Gazetecilerin yanına gelmesine rağmen sakinleşmeyen oyuncu, "Çocuklarımı çekmeni istemiyorum. Burası özel bir alan, sen beni çekemezsin. Hemen sil o fotoğrafları" diyerek bağırdı. "Özgü Hanım, sizi yasal alanlardan çekiyoruz. Lütfen sakin olun" cevabına daha da sinirlenen 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza attı.