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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü 'Ben onlar gibi değilim'
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:54

Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü 'Ben onlar gibi değilim'

Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. 43 yaşındaki oyuncu, beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekti. Namal, yasal alandan görüntü alan basın mensuplarına sert tepki gösterdi. Özgü Namal, basın mensuplarının görüntü aldığını görünce açtı ağzını yumdu gözünü. 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza attı. İşte olayın tüm detayları…

Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, Bodrum Ortakent'teki bir otelde tatil yapıyor. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve basından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden 43 yaşındaki oyuncu, beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekti. Namal, yasal alandan görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

Özgü Namal'ın eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, iki yıl önce yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülendi.

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Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

"ÇOCUKLARIMI ÇEKEMEZSİN"

Şezlongunda arkadaşları ile sohbet eden Özgü Namal, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tadı kaçtı. Hemen üstünü giyen oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su'yu yanına çağırarak, plajı terk etmek üzere yürümeye başladı. Namal, fotoğraflarını çeken gazetecilere ise "Çocuklarımı çekemezsin. Hemen buraya gel, gel Buraya" diyerek sert çıktı.

Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

"HEMEN SİL O FOTOĞRAFLARI"

Gazetecilerin yanına gelmesine rağmen sakinleşmeyen oyuncu, "Çocuklarımı çekmeni istemiyorum. Burası özel bir alan, sen beni çekemezsin. Hemen sil o fotoğrafları" diyerek bağırdı. "Özgü Hanım, sizi yasal alanlardan çekiyoruz. Lütfen sakin olun" cevabına daha da sinirlenen 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza attı.

Ünlü oyuncu Özgü Namal öfkeden çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü ’Ben onlar gibi değilim’

"ONLAR İSTEYEBİLİR, BEN İSTEMİYORUM!"

Kendisi gibi Ortakent'deki otelde tatil yapan Azra Akın, aynı gün gündüz erken saatlerde eşi ve çocuğu ile görüntülenmişti.

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