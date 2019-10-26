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  • Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş

Ünlü oyuncu ve 'in kızları güzelliğini annesinden almış... İşte

Usta oyuncu ve Ünlü türkücü 'in adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve 'in kızları 'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm tarafından tanınan, gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Son olarak Çukur dizisinde rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği 'tan , Efe ve adında 3 çocuğu var. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği ve annesine olan benzerliği uzun süre konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses 1979'da "" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:55
Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş

Usta oyuncu ve Ünlü türkücü 'in adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve 'in kızları 'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm tarafından tanınan, gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Son olarak Çukur dizisinde rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği 'tan , Efe ve adında 3 çocuğu var. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği ve annesine olan benzerliği uzun süre konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses 1979'da "" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz

Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş
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Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş
Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş
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