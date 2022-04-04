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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”
Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:02

Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”

Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor. Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ve son olarak oğluyla verdiği pozları paylaşan Güven, güzel haberi Instagram'dan duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun takipçileri Güven'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Seda Güven'in paylaşımı sosyal medyanda gündem oldu. Hayranlarından Seda Güven'e tebrik mesajları yağdı. İşte çiçeği burnunda anne Seda Güven'in o paylaşımı…

Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”

Oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ve son olarak oğluyla verdiği pozları paylaşan Güven, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.

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Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”

Daha önce 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde rol alan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti.

Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”

Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları Aralık 2020'de dünyaya gelmişti.

Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”

"ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin...

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