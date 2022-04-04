Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:59
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
10:02
Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor! “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?”
Ünlü oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oluyor. Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ve son olarak oğluyla verdiği pozları paylaşan Güven, güzel haberi Instagram'dan duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun takipçileri Güven'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Seda Güven'in paylaşımı sosyal medyanda gündem oldu. Hayranlarından Seda Güven'e tebrik mesajları yağdı. İşte çiçeği burnunda anne Seda Güven'in o paylaşımı…