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  • Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın "Yemin ederim ki fotoğraftaki benim" dediği paylaşıma beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın "Yemin ederim ki fotoğraftaki benim" dediği paylaşıma beğeni yağdı...

Tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden gelen ünlü oyuncu , 1993 yılına ait Şehir Tiyatrosuna girdiği ilk sene çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Sevinç Erbulak'ın gençlik haline beğeni yorum yağdı. Kendisini Süper Baba'daki hali ile hatırlayanlar maziye dönerken Sevinç Erbulak'ta fotoğrafına oldukça duygusal bir not düştü. Annesi gibi kendisi de başarılı bir tiyatrocu olan Sevinç Erbulak televizyona da sayısız iş yaptı. Birçok dizi ve sinema filminden tanıdığımız Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip eden hayranları oldukça renkli anlarına şahitlik ediyor. İşte güzel oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:08
Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...

Tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden gelen ünlü oyuncu , 1993 yılına ait Şehir Tiyatrosuna girdiği ilk sene çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Sevinç Erbulak'ın gençlik haline beğeni yorum yağdı. Kendisini Süper Baba'daki hali ile hatırlayanlar maziye dönerken Sevinç Erbulak'ta fotoğrafına oldukça duygusal bir not düştü. Annesi gibi kendisi de başarılı bir tiyatrocu olan Sevinç Erbulak televizyona da sayısız iş yaptı. Birçok dizi ve sinema filminden tanıdığımız Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip eden hayranları oldukça renkli anlarına şahitlik ediyor. İşte güzel oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...
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Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...

EMINA JAHOVIC

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...
Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...

FİLİZ AKIN

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın Yemin ederim ki fotoğraftaki benim dediği paylaşıma beğeni yağdı...
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