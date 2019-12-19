Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak 26 yıl önceki halini paylaştı... Sevimç Erbulak'ın "Yemin ederim ki fotoğraftaki benim" dediği paylaşıma beğeni yağdı...

Tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden gelen ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, 1993 yılına ait Şehir Tiyatrosuna girdiği ilk sene çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Sevinç Erbulak'ın gençlik haline beğeni yorum yağdı. Kendisini Süper Baba'daki hali ile hatırlayanlar maziye dönerken Sevinç Erbulak'ta fotoğrafına oldukça duygusal bir not düştü. Annesi gibi kendisi de başarılı bir tiyatrocu olan Sevinç Erbulak televizyona da sayısız iş yaptı. Birçok dizi ve sinema filminden tanıdığımız Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip eden hayranları oldukça renkli anlarına şahitlik ediyor. İşte güzel oyuncu Sevinç Erbulak'ın eski hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...