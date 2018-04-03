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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi

Usta Oyuncu son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 15:37
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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

Törene Sarıoğlu'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

Burada kılınan cenaze namazının ardından da Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

"Tatlı Kaçıklar" dizisinde ile birlikte rol alan Yıldız Kaplan da cenazeye katıldı.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

Uzun yıllardır kameralardan uzakta yaşayan , meslektaşı ve aynı zamanda yakın dostuna veda etmek için geldi.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

"SANAT CAMİASI ÇOK BÜYÜK VEFASIZLIK YAPTI"

Elif Sarıoğlu, "8 yıldır çok rahatsızdı, hiç yürüyemiyordu. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi" dedi.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ’nun cenazesinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

Cenazeye katılanlar arasındaki oyuncu Mecit Kervancı, "Hep şikayet ederdi. Ne arayan oldu ne soran oldu. Sanat camiası çok büyük vefasızlık yaptı.

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