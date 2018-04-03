Ünlü oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde görüntülendi

Usta Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarıoğlu'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazının ardından da Dursun Ali Sarıoğlu Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tatlı Kaçıklar dizisinde Dursun Ali Sarıoğlu ile birlikte rol alan Yıldız Kaplan da cenazeye katıldı. Uzun yıllardır kameralardan uzakta yaşayan Şevket Altuğ, meslektaşı ve aynı zamanda yakın dostuna veda etmek için geldi. SANAT CAMİASI ÇOK BÜYÜK VEFASIZLIK YAPTI Elif Sarıoğlu, 8 yıldır çok rahatsızdı, hiç yürüyemiyordu. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi dedi. Cenazeye katılanlar arasındaki oyuncu Mecit Kervancı, Hep şikayet ederdi. Ne arayan oldu ne soran oldu. Sanat camiası çok büyük vefasızlık yaptı.