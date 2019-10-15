Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi oyuncu Sinem Kobal görüntüsü ile olay oldu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından iş konusunda çok seçici davranan güzel oyuncu Sinem Kobal bir süredir ekranlardan uzak. Sinem Kobal'ın son olarak Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı konuşulmuş olsa da haberin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Çok küçük yaşta oyunculuğa başlayan Sinem Kobal başarısı ile bir çok dizi ve filmde başrol olarak yer aldı. Hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile parmakla gösterilen çiftler arasında olan Sinem Kobal sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerimizden. Paylaşımlarına beğeni yağan Sinem Kolbal'ın Instagram'da 5,2 milyon takipçisi bulunuyor. Doğal güzelliğine güvenen Sinem Kobal sık sık makyajsız hali ile kameralar karşısına geçiyor. İşte sevilen oyuncu Sinem Kobal'ın sosyal medyada beğenilen makyajsız halleri ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...