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  • Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...

Ünlü oyuncu yeni aşka yelken açtı! İşte 'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...

Güzel oyuncu 'den sosyal medyada mutluluk pozu. paylaşımları ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Ünlü oyuncu kısa süre önce ayrıldığı 'dan sonra kalbini başka birine kaptırdı. Sosyal medyasını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Yasemin Kay Allen son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Yurt dışı ve arasında adeta mekik dokuyan Yasemin Allen peş peşe paylaştığı aşk pozları ile yeni aşkını ilan etti.Yasemin Allen'in mutluluğunun gözlerinden okunduğu fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağdı. İşte ünlü oyuncu Yasemin Allen'in yeni sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 17:13
Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...

Güzel oyuncu 'den sosyal medyada mutluluk pozu. paylaşımları ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Ünlü oyuncu kısa süre önce ayrıldığı 'dan sonra kalbini başka birine kaptırdı. Sosyal medyasını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Yasemin Kay Allen son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Yurt dışı ve arasında adeta mekik dokuyan Yasemin Allen peş peşe paylaştığı aşk pozları ile yeni aşkını ilan etti.Yasemin Allen'in mutluluğunun gözlerinden okunduğu fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağdı. İşte ünlü oyuncu Yasemin Allen'in yeni sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...
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Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...
Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...

HAYFA SAFİ TULUN

Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...
Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...
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