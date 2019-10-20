Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı! İşte Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi ile paylaşımları...

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'den sosyal medyada mutluluk pozu. Yasemin Allen paylaşımları ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Ünlü oyuncu kısa süre önce ayrıldığı Armağan Oğuz'dan sonra kalbini başka birine kaptırdı. Sosyal medyasını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Yasemin Kay Allen son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Yurt dışı ve Türkiye arasında adeta mekik dokuyan Yasemin Allen peş peşe paylaştığı aşk pozları ile yeni aşkını ilan etti.Yasemin Allen'in mutluluğunun gözlerinden okunduğu fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağdı. İşte ünlü oyuncu Yasemin Allen'in yeni sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...