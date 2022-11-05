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Haberler Galeri Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!
Giriş Tarihi: 05.11.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 07:08

Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!

ATV dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, İspanya'nın ünlü bir dergisine kapak oldu. Birer hafta arayla dergide röportajları çıkan ikili, dizi ve rolleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lizge Cömert, "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise bir itirafta bulundu: "İlk aşkım İspanyol'du."

İLKER GEZİCİ
Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!

Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, İspanya'da Semena dergisine röportaj verdiler. Koçak, ilk sevdasını anlattı.

Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!

Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert İspanya'da dergiye kapak oldu.

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Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!

Süsen karakteri ile ülkemizde ve yurtdışında birçok hayranı olan Lizge Cömert ile dizide Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Yiğit Koçak birer hafta arayla Semena dergisine röportaj verdi.

Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!

Dizi ve karakteriyle ilgili demeç veren güzel oyuncu Cömert "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise şu açıklamaları yaptı:

Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!

"Barselona benim için çok özel bir şehirdir. 16 yaşımda babamın bir kongresi için Barselona'ya gitmiştim.

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