Giriş Tarihi: 05.11.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2022
07:08
Ünlü oyuncudan aşk itirafı! İspanyollar Kardeşlerim’in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’e bayılıyor!
ATV dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, İspanya'nın ünlü bir dergisine kapak oldu. Birer hafta arayla dergide röportajları çıkan ikili, dizi ve rolleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lizge Cömert, "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise bir itirafta bulundu: "İlk aşkım İspanyol'du."