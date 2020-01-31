Ünlü sanatçı Safiye Soyman 14 yaşında anne olmuştu... Bir yanında kızı bir yanında oğlu Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı...

Safiye Soyman nostalji akımını sevdi... Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf ile gündem olan Safiye Soyman'dan yıllar öncesine ait yeni fotoğraflar geldi. Görenlerin oldukça şaşırdığı Safiye Soyman'ın gençlik ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflarına beğeni yağdı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Safiye Soyman paylaşımında yanında kızı Ümran ve oğlu Harun da var. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ve oğlu Harun ile yaptığı paylaşıma "Kızım, oğlum, Ümran, Harun, canım yavrularım." notunu düştü... Safiye Soyman geçtiğimiz gün paylaştığı tbt fotoğrafına ise "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşmüş ve Safiye Soyman'ın 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırmıştı. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağmıştı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden olmuştu. İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz ve oğlu Harun ile paylaştığı eski hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...