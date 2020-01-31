Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlü sanatçı Safiye Soyman 14 yaşında anne olmuştu... Bir yanında kızı bir yanında oğlu Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı...

Ünlü sanatçı anne olmuştu... Bir yanında kızı bir yanında oğlu Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı...

nostalji akımını sevdi... Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf ile gündem olan Safiye Soyman'dan yıllar öncesine ait yeni fotoğraflar geldi. Görenlerin oldukça şaşırdığı ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflarına beğeni yağdı. ilgi odağı olan Safiye Soyman paylaşımında yanında kızı Ümran ve oğlu Harun da var. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ve oğlu Harun ile yaptığı paylaşıma "Kızım, oğlum, Ümran, Harun, canım yavrularım." notunu düştü... Safiye Soyman geçtiğimiz gün paylaştığı tbt fotoğrafına ise "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşmüş ve Safiye Soyman'ın anne olduğunu öğrenenler çok şaşırmıştı. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağmıştı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden olmuştu. İşte ve oğlu Harun ile paylaştığı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 16:13

nostalji akımını sevdi... Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf ile gündem olan Safiye Soyman'dan yıllar öncesine ait yeni fotoğraflar geldi. Görenlerin oldukça şaşırdığı ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflarına beğeni yağdı. ilgi odağı olan Safiye Soyman paylaşımında yanında kızı Ümran ve oğlu Harun da var. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ve oğlu Harun ile yaptığı paylaşıma "Kızım, oğlum, Ümran, Harun, canım yavrularım." notunu düştü... Safiye Soyman geçtiğimiz gün paylaştığı tbt fotoğrafına ise "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşmüş ve Safiye Soyman'ın anne olduğunu öğrenenler çok şaşırmıştı. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağmıştı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden olmuştu. İşte ve oğlu Harun ile paylaştığı ve sizin için derlediğimiz ...

FİLİZ AKIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ

FAHRİYE EVCEN

EMINA JAHOVIC

BİZE ULAŞIN