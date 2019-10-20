Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

Ünlü sanatçı Demet Akalın çok eski dostu olan Alişan ile bir dönem küsmüştü. Kısa süre önce barılan Demet Akalın ve Alişan sık sık görüşür oldular. Demet Akalın ve Alişan'ın sosyal medya hesaplarından nostalji akımına uyup paylaştıkları fotoğraflarına beğeni yağdı. Alişan'ın oldukça toy ve Demet Akalın'ın neredeyse bir deri bir kemik olduğu fotoğraflar hayranlarını oldukça şaşırttı. Özellikle Demet Akalın'ın değişimi dikkatlerden kaçmazken Demet Akalın sanatçı arkadaşı Alişan'a şaka yollu sitem etti. Demet Akalın'ın "En çirkin halimi koymuşsun" yorumunu yaptığı paylaşıma Alişan "Buda benden gelsin o zaman sene Mö 450 civarı..Lidya'lılar parayı yeni bulmuş" notunu düştü. İşte Demet Akalın'ın eski hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...