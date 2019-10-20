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  • Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

Ünlü şarkıcı eski fotoğrafını paylaştı yıkıldı! ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

Ünlü sanatçı çok eski dostu olan ile bir dönem küsmüştü. Kısa süre önce barılan Demet Akalın ve sık sık görüşür oldular. Demet Akalın ve Alişan'ın hesaplarından nostalji akımına uyup paylaştıkları fotoğraflarına beğeni yağdı. Alişan'ın oldukça toy ve Demet Akalın'ın neredeyse bir deri bir kemik olduğu fotoğraflar hayranlarını oldukça şaşırttı. Özellikle dikkatlerden kaçmazken Demet Akalın sanatçı arkadaşı Alişan'a şaka yollu sitem etti. Demet Akalın'ın "En çirkin halimi koymuşsun" yorumunu yaptığı paylaşıma Alişan "Buda benden gelsin o zaman sene Mö 450 civarı..Lidya'lılar parayı yeni bulmuş" notunu düştü. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 16:33
Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

Ünlü sanatçı çok eski dostu olan ile bir dönem küsmüştü. Kısa süre önce barılan Demet Akalın ve sık sık görüşür oldular. Demet Akalın ve Alişan'ın hesaplarından nostalji akımına uyup paylaştıkları fotoğraflarına beğeni yağdı. Alişan'ın oldukça toy ve Demet Akalın'ın neredeyse bir deri bir kemik olduğu fotoğraflar hayranlarını oldukça şaşırttı. Özellikle dikkatlerden kaçmazken Demet Akalın sanatçı arkadaşı Alişan'a şaka yollu sitem etti. Demet Akalın'ın "En çirkin halimi koymuşsun" yorumunu yaptığı paylaşıma Alişan "Buda benden gelsin o zaman sene Mö 450 civarı..Lidya'lılar parayı yeni bulmuş" notunu düştü. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

EMİNA JAHOVİĆ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!

FİLİZ AKIN

Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Alişan ve Demet Akalın nostalji akımına uydu!
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