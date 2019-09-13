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  • Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

Ünlü şarkıcı 'in oğlu büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu 'un eğitim hayatına 'da başladığı duyurdu. Gülşen ve eşi iki yaşındaki oğulları Azur'u da alıp Londra'ya gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Gülşen oğlu'nun okul heyecanını takipçileri ile paylaştı. Gülşen ve oğlu Azur'un murlu pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında evlenmişti. Kısa bir süre sonra da oğulları Azur dünyaya geldi. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 11:42
Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu 'un eğitim hayatına 'da başladığı duyurdu. Gülşen ve eşi iki yaşındaki oğulları Azur'u da alıp Londra'ya gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Gülşen oğlu'nun okul heyecanını takipçileri ile paylaştı. Gülşen ve oğlu Azur'un murlu pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında evlenmişti. Kısa bir süre sonra da oğulları Azur dünyaya geldi. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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