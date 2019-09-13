Ünlü şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur büyüdü! Gülşen oğlu Azur'un okul heyecanını sosyal medyadan paylaştı!

Ünlü şarkıcı Gülşen sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu Azur'un eğitim hayatına Londra'da başladığı duyurdu. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu iki yaşındaki oğulları Azur'u da alıp Londra'ya gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Gülşen oğlu'nun okul heyecanını takipçileri ile paylaştı. Gülşen ve oğlu Azur'un murlu pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında evlenmişti. Kısa bir süre sonra da oğulları Azur dünyaya geldi. İşte Gülşen'in oğlu Azur ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...