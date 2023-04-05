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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:36

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

Ünlü şarkıcı Hadise hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Hadise ile kısa sürede nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'den üzücü haber gelmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşanmalarının ardından Hadise'nin adı Icardi ile aşk dedikodularına karışmıştı. 37 yaşındaki Hadise'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Hadise, parmağındaki yüzükle arabadan bir pozunu yayınladı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi akıllara "Yeniden mi evleniyor? sorusunu getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa evet diyen çiftten üzücü haber gelmişti. Ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdiklerini duyurmuştu. Ve Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler kısa süren evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti.

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Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığına yönelik iddialarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'den yeni bir hamle geldi.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

37 yaşındaki şarkıcının, parmağındaki alyansı dikkat çekti. Hadise'nin bu paylaşımı akıllara, "Evleniyor mu?" sorusunu getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez bambaşka bir isimle anılıyor.

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