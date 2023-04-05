Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:36

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor mu? Parmağındaki alyans kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı

Ünlü şarkıcı Hadise hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Hadise ile kısa sürede nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'den üzücü haber gelmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşanmalarının ardından Hadise'nin adı Icardi ile aşk dedikodularına karışmıştı. 37 yaşındaki Hadise'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Hadise, parmağındaki yüzükle arabadan bir pozunu yayınladı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi akıllara "Yeniden mi evleniyor? sorusunu getirdi.