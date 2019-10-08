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  • Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!

'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 'yı görenler şaşırıyor! annesinin kopyası!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan 'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Zara geçtiğimiz gün alışverişte kızı ile kameralara yakalandı. 'yı görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. İşte Zara'nın kızı Dila ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:18
Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan 'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Zara geçtiğimiz gün alışverişte kızı ile kameralara yakalandı. 'yı görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. İşte Zara'nın kızı Dila ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!
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Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!

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Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!
Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!

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Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!
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