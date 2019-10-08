Ünlü şarkıcı Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila'yı görenler şaşırıyor! Zara'nın kızı Dila annesinin kopyası!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Zara geçtiğimiz gün alışverişte kızı Dila ile kameralara yakalandı. Zara'nın kızı Dila'yı görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan Zara'nın kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. İşte Zara'nın kızı Dila ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...