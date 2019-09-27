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  • Ünlü şarkıcı Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...

Ünlü şarkıcı 'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte ...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan 'nın kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda abla kardeşin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor. Bir röportajında Zara "7 yıl kardeş istiyorum diye ağladım, sonunda bir kız bir de erkek kardeşim oldu." sözleriyle kardeşlerini nasıl sevdiğini anlatmıştı. İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi Bahar Yılmaz ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:02
Ünlü şarkıcı Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan 'nın kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda abla kardeşin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor. Bir röportajında Zara "7 yıl kardeş istiyorum diye ağladım, sonunda bir kız bir de erkek kardeşim oldu." sözleriyle kardeşlerini nasıl sevdiğini anlatmıştı. İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi Bahar Yılmaz ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...

AZRA AKIN

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Ünlü şarkıcı Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...

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Ünlü şarkıcı Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...

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Ünlü şarkıcı Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...

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