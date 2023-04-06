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Haberler Galeri Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:48

Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...

Magazin bir boşanma haberiyle daha çalkalandı. Ünlü sunucu Zahide Yetiş katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini ilk defa açıkladı. Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Sesiz sedasız boşanan Zahide Yetiş biten evliliği ile ilgili gerçekleri katıldığı yayında anlattı. Zahide Yetiş "Aras'la yeni sayfalar açtık..." dedi. İşte Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un boşanma haberinin detayları...

Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy’un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...

2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıklayan sunucu Zahide Yetiş yeni hayatına dair de detayları katıldığı yayında anlattı.

Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy’un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...

Televizyon camiasından bir boşanma haberi daha geldi. Ünlü sunucu Zahide Yetiş katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini ilk defa açıkladı.

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Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy’un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...

Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Sesiz sedasız boşanan Zahide Yetiş biten evliliği ile ilgili gerçekleri katıldığı yayında anlattı.

Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy’un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...

Gündüz kuşağında yayınlanan programlarıyla adından söz ettiren sunucu Zahide Yetiş katıldığı programda boşandığını açıklayarak şunları dile getirdi:

Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy’un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...

"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz.

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