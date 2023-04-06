Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
09:48
Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...
Magazin bir boşanma haberiyle daha çalkalandı. Ünlü sunucu Zahide Yetiş katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini ilk defa açıkladı. Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Sesiz sedasız boşanan Zahide Yetiş biten evliliği ile ilgili gerçekleri katıldığı yayında anlattı. Zahide Yetiş "Aras'la yeni sayfalar açtık..." dedi. İşte Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un boşanma haberinin detayları...