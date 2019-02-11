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Ünlü türkücü 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Türk Halk Müziği sanatçısı 'ün verdiği kilolar dikkat çekti. Nur Ertürk'ün son halini görenler tanıyamadı. Ünlü türkücü, 20 kilo vererek bambaşka biri oldu…

Giriş Tarihi: 11.02.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 11:51
Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte 'den Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler…

Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Yeşim Ceren Bozoğlu (20 kilo verdi)

Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Cengiz Kurtoğlu

Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Pelin Öztekin

Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Pelin Öztekin (90 kilo verdi)

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