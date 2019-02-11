Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Nur Ertürk'den Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler…