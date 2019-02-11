Ünlü türkücü Nur Ertürk 20 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Türk Halk Müziği sanatçısı Nur Ertürk'ün verdiği kilolar dikkat çekti. Nur Ertürk'ün son halini görenler tanıyamadı. Ünlü türkücü, 20 kilo vererek bambaşka biri oldu… Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Nur Ertürk'den Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler… Yeşim Ceren Bozoğlu Yeşim Ceren Bozoğlu (20 kilo verdi) Cengiz Kurtoğlu Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi) Pelin Öztekin Pelin Öztekin (90 kilo verdi)