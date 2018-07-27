Ünlülerin çocuklukları

Güzel modelin bazı takipçileri fotoğrafı Azra Akın'a benzetemediklerini söyleyerek, "Azra Akın ile hiç alakası yok" yorumunu yaptı. Bazı takipçileri ise "Keşke paylaşmasaydı, estetik yaptırdığı ortaya çıkacak" yorumunu yaptı.