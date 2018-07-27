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in çocuklukları

Giriş Tarihi: 27.07.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 09:42
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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

Ünlü model 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı, sosyal medya çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

Geçmişte Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden ve kainat güzeli seçilen 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

Kainat güzeli 'ın takipçilerinin büyük bir çoğunluğu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Takipçileri, "Gerçekten çok güzelmişsiniz boşuna kainat güzeli seçilmemişsiniz." dedi.

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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

Güzel modelin bazı takipçileri fotoğrafı 'a benzetemediklerini söyleyerek, "Azra Akın ile hiç alakası yok" yorumunu yaptı. Bazı takipçileri ise "Keşke paylaşmasaydı, estetik yaptırdığı ortaya çıkacak" yorumunu yaptı.

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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa "Fotoğrafları canım annem çekmişti. #tbt #yaş12 #küçükazra" notunu düştü.

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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

Yapımcı, sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı.

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in çocuklukları
Ünlülerin çocuklukları

5 yaşında Edirne'de ilkokula başlayan Ilıcalı'nın ilkokulu pekiyi ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.

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