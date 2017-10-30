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siz halleri

Ekranlarda gördüğümüz ünlü isimlerin li hallerini biliyor muydunuz? İşte estetiksiz halleri.

Giriş Tarihi: 30.10.2017 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 14:25
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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

Bella Hadid, günümüzün en popüler top modellerinden biri.

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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

Kardeşi Gigi Hadid de son dönemin en bilinen isimlerinden. Bella Hadid'in profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan genç ismin geçmişinde operasyonlar olduğu herkes tarafından biliniyor.

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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

Ve işte ortaya çıkan eski fotoğraflarla Bella Hadid'in inanılmaz değişimi.

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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

İşte li ve estetiksiz halleri.

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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

Hadid eski fotoğraflarından oldukça farklı gözüküyor.

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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

Gülüşü ise elbette aynı.

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siz halleri
Ünlülerin estetiksiz halleri

İşte Özge Ulusoy'un eski görüntüsü...

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