Ekranlarda gördüğümüz ünlü isimlerin estetikli hallerini biliyor muydunuz? İşte ünlülerin estetiksiz halleri. Bella Hadid, günümüzün en popüler top modellerinden biri. Kardeşi Gigi Hadid de son dönemin en bilinen isimlerinden. Bella Hadid'in profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan genç ismin geçmişinde estetik operasyonlar olduğu herkes tarafından biliniyor. Ve işte ortaya çıkan eski fotoğraflarla Bella Hadid'in inanılmaz değişimi. İşte estetikli ve estetiksiz halleri. Hadid eski fotoğraflarından oldukça farklı gözüküyor. Gülüşü ise elbette aynı. İşte Özge Ulusoy'un eski görüntüsü...