Ünlülerin tatil keyfi!

MUTLULUK POZU Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia Doğan ile Bodrum tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün teknelerinde mutluluk pozları verdi. EVLİLİKLERİ BİTMİŞ Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski oyuncularından Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Uluman, Bodrum'da tatil yapıyor. Uluman, önceki gün Yalıkavak'taki X Beach'te arkadaşlarıyla buluştu. 2009'dan bu yana Balcı ile evli olan Uluman'ın kısa süre önce eşinden sürpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı. Balcı soyadını değiştirip mekana Berfin Uluman olarak rezervasyon yaptıran güzel ressam, formda vücuduyla plajda ilgi odağı oldu. DENİZDE EĞLENCELİ ANLAR Futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Bodrum Ortakent'teki Lugga Beach'te görüntülenen ünlü futbolcu, denizde kızlarıyla bol bol şakalaştı. Daha sonra anne Pınar Şentürk de eşi ve kızlarına katıldı. Uzun yıllardır evli olan Şentürk çifti birlikte yüzerek açıldı.