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Ünlülerin tatil keyfi!

Giriş Tarihi: 01.08.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 11:36
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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!
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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!

MUTLULUK POZU

Şarkıcı , eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia Doğan ile Bodrum tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün teknelerinde mutluluk pozları verdi.

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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!

EVLİLİKLERİ BİTMİŞ

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski oyuncularından Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Uluman, Bodrum'da tatil yapıyor.

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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!

Uluman, önceki gün Yalıkavak'taki X Beach'te arkadaşlarıyla buluştu. 2009'dan bu yana Balcı ile evli olan Uluman'ın kısa süre önce eşinden sürpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı.

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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!

Balcı soyadını değiştirip mekana Berfin Uluman olarak rezervasyon yaptıran güzel ressam, formda vücuduyla plajda ilgi odağı oldu.

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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!

DENİZDE EĞLENCELİ ANLAR

Futbolcu , eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Bodrum Ortakent'teki Lugga Beach'te görüntülenen ünlü futbolcu, denizde kızlarıyla bol bol şakalaştı.

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Ünlülerin tatil keyfi!
Ünlülerin tatil keyfi!

Daha sonra anne Pınar Şentürk de eşi ve kızlarına katıldı. Uzun yıllardır evli olan Şentürk çifti birlikte yüzerek açıldı.

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