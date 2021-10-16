Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:14Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:23
Unutulmaz dizilerden Asmalı Konak'ın kadınları yıllar sonra buluştu! Asmalı Konak'ın Dicle'si, Hayriye'si, Zeynep'i... Onları bir de şimdi görün!
2000'li yılların başında izleyici ile buluşan Asmalı Konak unutulmaz diziler arasına adını altın harflerle yazdırdı. Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde oldu Asmalı Konak başarılı oyuncu kadrosu ile gönülleri feth etmişti. Final bölümü aldığı %76'lık izlenme payı ile Türk televizyon tarihine damga vurdu. Dizi izleyiciye veda edeli 18 yıl oldu. Peki bir dönem evimize konuk olan o oyuncular geçen yıllar arasında ne kadar değiştiler dersiniz? Asmalı Konak'ın kadın oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Asmalı Konak'ın Hayriye'si Goncagül Sunar buluşmadan kareleri paylaştı. İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız ve Aysun Metiner'in buluşmasına beğeni yağdı. İşte Asmalı Konak oyuncularının son halleri...