Giriş Tarihi: 21.05.2023 14:23
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
15:06
Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!
Kara Kaş Gözlerin Elmas, Kahverengi Gözlerin, Durma Güzel Durma, Bir Fincan Kahve Olsam gibi şarkıları dillerden düşmeyen Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Şanlıurfalı ünlü müzisyenin ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu. Nuri Sesigüzel bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.