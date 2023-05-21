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Haberler Galeri Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 15:06

Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Kara Kaş Gözlerin Elmas, Kahverengi Gözlerin, Durma Güzel Durma, Bir Fincan Kahve Olsam gibi şarkıları dillerden düşmeyen Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Şanlıurfalı ünlü müzisyenin ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu. Nuri Sesigüzel bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü müzisyen Nuri Sesigüzel bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü sanatçı, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazınaMahmut Tuncer, Selahattin Alpay gibi isimler katıldı.

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Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze töreninde Selahattin Alpay, cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü sanatçı,Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel'in ölümüyle ilgili doktoru, kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel açıklama yaptı.

Sesigüzel'in tedavisiyle yakından ilgilenen kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "(Dün) Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

Sesigüzel'in çocuklarından kızı Birgi Canberk ise, "Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

Oğlu Mehmet Sesigüzel de "Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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