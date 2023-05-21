Usta müzisyen Nuri Sesigüzel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel'in ölümüyle ilgili doktoru, kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel açıklama yaptı.

Sesigüzel'in tedavisiyle yakından ilgilenen kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "(Dün) Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

Sesigüzel'in çocuklarından kızı Birgi Canberk ise, "Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

Oğlu Mehmet Sesigüzel de "Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.