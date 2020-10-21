Usta oyuncu Ahmet Mekin'in torunu da oyuncu çıktı! İşte dedesinin izinden giden Ahmet Mekin'in torunu genç oyuncu Mekin Sezer...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin'in torunu da oyuncu çıktı! Usta oyuncu Ahmet Mekin'in torunu son dönemin genç yeteneklerinden oyuncu Mekin Sezer, dedesinin izinden gidiyor. Yer aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarıyla kariyerinde sağla adımlarla ilerleyen Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer 'Aykut Enişte' ve 'Yalan Dünya' gibi sinema filmlerinde performansı ile beğeni toplamıştı. Dedesi Ahmet Mekin'in filmlerini izleyerek büyüdüğünü belirten Mekin Sezer, 'Aykut Enişte' filminin ikinci serisinde de rol aldı. İşte Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer ve sizin için derlediğimiz görünce çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...
Giriş Tarihi: 21.10.2020
10:19
Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
12:33
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