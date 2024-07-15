Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

Senan Levent, Instagram sayfasında "42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…" mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine "Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep...." sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da "42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.