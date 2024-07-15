Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

68 yaşındaki usta oyuncu Ali İpin 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Eşiyle çıktığı yemekte fotoğraf çektiren usta oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi: '23. yıl... Nice 23 yıllara bir tanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıldönümümüzü kutladık' '42 YIL… İLK GÜNDEN BİLE DAHA MUTLU…' Usta oyuncu Tamer Levent, 1982 yılında Senan Levent ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz 24 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini kutladı. Senan Levent, Instagram sayfasında '42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…' mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine 'Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep....' sözleriyle karşılık verdi. Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da '42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun' notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı. Fedon Kalyoncu bu siyah beyaz karenin altına şu notu düştü: 'Bugün eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere' Birçok ünlü isim çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Dolunay Soysert...Ünlü isim 51 yaşına bastı. Soysert, yen, yaşını Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı: Bu fotoğrafı yayınlayan Dolunay Soysert, şu notu düştü: 'Yıllara teşekkür; Ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim bu hayatta, gülerek uyandım çoğu sabah yatağımda. Anamla babamın CivCiv'i,iki erkek kardeşimin belalısı,yeğenimin deli halasıyım. Dostlarım şansımdır. Evcilik oyunundan kopamadığımdan oyuncu oldum ve hep çok sevdim işimi. Doyamadığım kitaplarım,sayısız çocuğum,iki köpek yavrum,asla sonu gelmeyen ezberim,hep yetişmem gereken randevularım,ileri derece gözlüklerim var. Çiçeklere,yaprak sarmasına,gülmeye bir de bebek kokusuna bayılırım. Yapmak istediklerim hiç bitmez,hayallerime renk yetmez. Hayatların pamuk ipliğine bağlı olduğu şu topraklarda bunca zaman yaşıyor oluşuma şükreder dururum. Tıpkı fotoğraftaki gibi hâlâ şaşırarak bakarım Dünya'nın büyüklüğüne ve kendi küçüklüğüme. 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. 'Doğduğunda 1 yaşında mıydın?' tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa:) Yağmur yağıyor şu anda İstanbul'da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; Kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara... Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı' Tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncu şimdi Kızılcık Şerbeti'nin yıldız ismi... Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu nostaljik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Bu ünlü oyuncu şimdilerde 44 yaşında olan güzel oyuncu Evrim Alasya'dan başkası değil...Alasya'nın çocukluk karesini gören hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı. 'Gülüşün hiç değişmemiş Kıvılcım' 'Gözlerinin ışıltısından belliymiş' yorumları yapılan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu... 51 yaşındaki ünlü şarkıcı Metin Arolat, geçen gün paylaştığı bu nostaljik fotoğrafa, 'Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz' notunu düştü. Ozan Akbaba şimdilerde atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Emir Gardaşov karakteriyle boy gösteriyor. Akbaba geçtiğimiz günlerde 'Terekeme balaları' notunu düştüğü bu karesini takipçileriyle paylaşmıştı. Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti. 51 yaşındaki Uzel, paylaşımında 'Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş' ifadelerine yer verdi. Teoman Murat Boz Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Afra Saraçoğlu Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Zafer Algöz Demet Şener Bige Önal İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Elinde buket dolusu çiçeklerle poz veren bu tatlı kız bakın kim... Ünlü oyuncu Aslı Enver'den başkası değil... Meryem Uzerli Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı 'Canım Annem... Gölköy bizimken...' notu ile paylaştı. Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi? O ufaklık, ekranlarda fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim... Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü... Bacak bacak üstüne atarak oturan bu kız çocuğu bakın kim? Özge Borak 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki 'hadi gidin evinizin önünde oynayın' denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin.. İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet, kulaklar kepçe... Ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n'aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler' Kenan İmirzalıoğlu Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim... Uraz Kaygılaroğlu Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi 'Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile...' notu ile Instagram sayfasında paylaştı..., Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Bergüzar Korel Kıvır kıvır saçları, zümrüt yeşili gözleriyle objektife gülümseyen kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki küçük kız Birce Akalay'dan başkası değil! Bu fotoğrafı 'Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı sağolsun... 80'ler Bursa'sı..Akbıyık Mahallesi... Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi' notuyla yayınlayan ünlü isim ise şimdilerin sevilen komedyeni... Ata Demirer