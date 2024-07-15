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Haberler Galeri Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! 'İlk iki yılı hesaba katmadım'
Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:38

Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! 'İlk iki yılı hesaba katmadım'

Sırça Köşk, Müjgan Bey, Baba Ocağı, Güzel Köylü, Hatırla Gönül, Ustura Kemal, Zeytin Ağacı ve ve daha pek çok projede rol alan usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı.

Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

68 yaşındaki usta oyuncu Ali İpin 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

Eşiyle çıktığı yemekte fotoğraf çektiren usta oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

"23. yıl... Nice 23 yıllara bir tanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıldönümümüzü kutladık"

Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

"42 YIL… İLK GÜNDEN BİLE DAHA MUTLU…"

Usta oyuncu Tamer Levent, 1982 yılında Senan Levent ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz 24 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

Senan Levent, Instagram sayfasında "42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…" mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine "Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep...." sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da "42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

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