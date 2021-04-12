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Haberler Galeri Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:16

Usta oyuncu

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar'ın 'nde kılınan cenaze namazına oğlu Söz Ar, ablası , Müjde Ar'ın eşi , , , , Şişli Belediye Başkanı ile sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi 'na annesi 'in yanına defnedildi.

DHA
Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

MÜJDE AR: "O BİZİM HERŞEYİMİZDİ"

Kardeşini kaybeden Müjde Ar, "Benim, eşimin ve Söz'ün 24 saattir telefonları durmuyor. O bizim her şeyimizdi. Kanımızdı, canımızdı. Ama üç ay birlikte çok zor bir süreç geçirdik. Bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı. Ben ve oğlu üzülmesin diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi.

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Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Geçen Perşembe günü çok ağırlaştı. Hissettik artık. Bir gün içerisinde artık bütün organları dayanamadı. Organ yetmezliğinden gece 03.20'de kaybettik. Herkesin yakını için ölüm çok acı. Ama Mehtap o kadar renkli, o kadar sade, o kadar insancıl bir kişilikti ki onsuz bir hayata alışmak hepimiz için gerçekten çok zor olacak" dedi.

Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

"O ÇOCUKLARIN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar ise "Onun başına son dönemde birkaç tane daha zorluk geldi. Artık buna dayanamaz derken ona da dayandı. Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

"HEPİMİZİN ÇOK SEVDİĞİ BİR İNSANDI"

Oyuncu Türkan Şoray "Allah kuvvet versin. Müjde'ye de dayanma gücü versin. Hepimizin çok sevdiği bir insandı. Müjde'nin de canıydı. Ne kadar çaba gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bir abla olarak bu fedakarlığı görülmemiş bir fedakarlıktı. Her gün yoğun bakımdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

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