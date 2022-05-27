Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:13

Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Nermin", Hayat Bağları dizisindeki "Nurhayat" ve Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolleriyle gönüllere taht kuran Melek Baykal, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Melek Baykal, 1984 yılında evlendiği Warner Striening ile nişanında çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden... Zayıf yıllarımı unutmuşum" dedi. Melek Baykal ilk evliliğini Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduğunda meslektaşı ile yapmıştı. 4 yıl evli kalan ikili 1979'da boşandı. Melek Baykal'ın ilk eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?