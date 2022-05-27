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Haberler Galeri Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:13

Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Nermin", Hayat Bağları dizisindeki "Nurhayat" ve Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolleriyle gönüllere taht kuran Melek Baykal, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Melek Baykal, 1984 yılında evlendiği Warner Striening ile nişanında çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden... Zayıf yıllarımı unutmuşum" dedi. Melek Baykal ilk evliliğini Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduğunda meslektaşı ile yapmıştı. 4 yıl evli kalan ikili 1979'da boşandı. Melek Baykal'ın ilk eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

Oyuncu Melek Baykal 1984 yılında Almanya'da tanıştığı Warner Striening ile nikah masasına oturmuştu. Baykal, nişan fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve fotoğrafın altına "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden… Zayıf yıllarımı unutmuşum" notunu düştü.

Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

Tiyatronun duayen isimlerinden Melek Baykal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Takipçilerini geçmişe götüren Melek Baykal, yıllar önce Almanya'da tanıştığı Warner Striening ile nişanında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

"İKİNCİ EVLİLİĞİMDEN"

Melek Baykal, 1984 yılında nikah masasına oturduğu Striening ile evliliğe ilk adımı attığı an verdiği pozu paylaştı.

Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

Ünlü oyuncu, gönderisine, "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden... Zayıf yıllarımı unutmuşum." ifadelerini not düştü.

Usta oyuncu Melek Baykal takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Eşi bakın kim çıktı!

36 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Baykal, 36 yıl evliliğini sürdürdüğü Warner Striening'le 2020'de yollarını ayırmıştı.

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