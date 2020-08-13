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Haberler Galeri Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

Usta sanatçı oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Cüneyt Arkın son paylaşımında takipçilerine nostalji yaşattı... Cüneyt Arkın oğulları ve ile çekilen fotoğraflarını "40 yıl önce-40 yıl sonra" notu ile paylaştı... Cüneyt Arkın'ın çocukları ile olan fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Bu paylaşımı sonrası çok merak edildi...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 18:10
Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Cüneyt Arkın son paylaşımında takipçilerine nostalji yaşattı...

Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

oğulları ve ile çekilen fotoğraflarını "40 yıl önce-40 yıl sonra" notu ile paylaştı...

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Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

'ın çocukları ile olan fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

Daha öncede benzer bir fotoğraf paylaşan 'ın yaşı çok merak edildi... İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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