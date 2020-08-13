HaberlerGaleriUsta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!
Usta sanatçı Cüneyt Arkın oğullarını yanına aldı... Cüneyt Arkın'ın 40 yıl önce - 40 yıl sonra paylaşımı beğeni topladı!
Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Cüneyt Arkın paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Cüneyt Arkın son paylaşımında takipçilerine nostalji yaşattı... Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile çekilen fotoğraflarını "40 yıl önce-40 yıl sonra" notu ile paylaştı... Cüneyt Arkın'ın çocukları ile olan fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Bu paylaşımı sonrası Cüneyt Arkın'ın yaşı çok merak edildi...
Giriş Tarihi: 13.08.2020
18:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
18:10
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