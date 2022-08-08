Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! "Ne desem yetmiyor"

20 YILDA 4 BÜYÜK KAYIP

Emel Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın'ı 2001, ablası Şenel Sayın'ı 2009, annesi Suat Sayın'ı 2014'te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda "Çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor" demişti.