Giriş Tarihi: 08.08.2022 08:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
08:51
Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! "Ne desem yetmiyor"
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın da kardeş acısıyla sarsıldı. Emel Sayın'ın bir süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Sayın, kardeşinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sanatçı, "Canımın içi bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde, huzurla uyu inşallah. Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşım yaptı. Sayın'a sanat dünyasından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı iletti.