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Haberler Galeri Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! "Ne desem yetmiyor"
Giriş Tarihi: 08.08.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 08:51

Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! "Ne desem yetmiyor"

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın da kardeş acısıyla sarsıldı. Emel Sayın'ın bir süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Sayın, kardeşinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sanatçı, "Canımın içi bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde, huzurla uyu inşallah. Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşım yaptı. Sayın'a sanat dünyasından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı iletti.

Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! Ne desem yetmiyor

Efsane şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın'ın bir süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sayın, "Ne desem yetmiyor" ifadeleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! Ne desem yetmiyor

Emel Sayın, kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Fatoş Sayı hayatını kaybetti.

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Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! Ne desem yetmiyor

"NE DESEM YETMİYOR"
Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşallah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.

Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! Ne desem yetmiyor

"1-2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR" DEMİŞTİ

Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.

Usta sanatçı Emel Sayın’ın acı günü! Ne desem yetmiyor

20 YILDA 4 BÜYÜK KAYIP

Emel Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın'ı 2001, ablası Şenel Sayın'ı 2009, annesi Suat Sayın'ı 2014'te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda "Çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor" demişti.

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