Uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu... Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Geçtiğimiz yıllarda ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılmıştı. İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. Son olarak Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'nun 'çıplak fotoğraf' açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşası ile dalga geçen Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Konuşanlar' programına damga vuran Aslı Bekiroğlu'nun uygunsuz görüntüleri sosyal medyada bir kez daha konuşulmaya başlandı. Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile uygunsuz pozları ifşa olan eski sevgilisi Can Koçkan ise merak konusu oldu. İşte Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan...