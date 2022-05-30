Uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu... Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşası ile dalga geçen Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.