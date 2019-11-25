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  • Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu

Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu

1980'li ve 90'lı yıllarda aksiyon filmlerinin en büyük yıldızlarından biri olan Van Damme, bir döneme damga vurmuştu. Evrenin Askerleri, Kan sporu , İkiz Kan, Cyborg ve daha nice aksiyon ve macera filminde evlerimize konuk oldu. Geçen zaman bu ünlü yıldıza da ayrımcılık tanımadı. Van Damme dışında , , , Chuck Norris, gibi ünlü aksiyon yıldızlarıyla çocukluk ve gençlik dönemlerimizin vazgeçilmezleri olmuştular. Jean Claude van Damme'ın son hali ise hayranlarını büyük bir şoka uğrattı. Sportif görünümü ve sert bakışlarıyla tanınan yıldız oyuncu bakınson olarak nasıl görüldü!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 13:21
Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu

Van Damme'in gençliğinde sportif görünümü ona büyük bir ün kazandırmıştı. Yıllar sonraki hali ise..

İşte bir döneme damga vuran Hollywood filmlerinin aksiyon yıldızlarının yıllar sonraki halleri!

Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu

Van Damme

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Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu
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Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu
Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu

İşte son hali!

Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu
Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu

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