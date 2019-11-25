Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu
Van Damme'ın şoke eden değişimi! Bir döneme damga vurmuştu
1980'li ve 90'lı yıllarda aksiyon filmlerinin en büyük yıldızlarından biri olan Jean Claude Van Damme, bir döneme damga vurmuştu. Evrenin Askerleri, Kan sporu , İkiz Kan, Cyborg ve daha nice aksiyon ve macera filminde evlerimize konuk oldu. Geçen zaman bu ünlü yıldıza da ayrımcılık tanımadı. Van Damme dışında Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal gibi ünlü aksiyon yıldızlarıyla çocukluk ve gençlik dönemlerimizin vazgeçilmezleri olmuştular. Jean Claude van Damme'ın son hali ise hayranlarını büyük bir şoka uğrattı. Sportif görünümü ve sert bakışlarıyla tanınan yıldız oyuncu bakınson olarak nasıl görüldü!
Giriş Tarihi: 25.11.2019
13:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
13:21
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