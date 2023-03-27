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Haberler Galeri Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay'dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:38

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay'dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay 47 yaşına bastı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ı doğum gününde oğlu Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Set arkadaşlarının da sürpriz kutlama yaptığı Nurgül Yeşilçay'a hayranların de beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay'ın doğum günü pozları...

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay’dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Oyunculuğu ve güzelliğiyle yılların eskitemediği Nurgül Yeşilçay 47 yaşına bastı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ı doğum gününde oğlu Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay’dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Set arkadaşlarının da sürpriz kutlama yaptığı Nurgül Yeşilçay'a hayranların de beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay'ın doğum günü pozları...

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Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay’dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Nurgül Yeşilçay uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Necati Kocabay ile oğlu Osman Nejat ile yeni yaşını kutladı. Yeşilçay paylaşımına "Küçük ama musmutlu bir kutlama" notunu düştü.

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay’dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle de büyüledi.

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay’dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı. Yeşilçay, verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

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