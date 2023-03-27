Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:38

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay 47 oldu! Nurgül Yeşilçay'dan oğlu ve sevgilisiyle kutlama...

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay 47 yaşına bastı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ı doğum gününde oğlu Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Set arkadaşlarının da sürpriz kutlama yaptığı Nurgül Yeşilçay'a hayranların de beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay'ın doğum günü pozları...