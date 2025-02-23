Vergi kaçırmanın yeni yolu: Film yapımcılığı mı? Para mı aklanıyor?

Aslında burada sadece kara para operasyonuna değil, daha köklü bir sisteme dokunmak gerek. Film sektörü, gerçek sinemacılar ve sanat severler için çok değerli bir alan. Ancak bu alan, eğer mali usulsüzlüklerle dolu bir yapıya dönüşüyorsa, gerçek sanatçıların önünü kapatan ve sanata zarar veren bir hale gelir. Bu durumda şu soruyu sormak gerekiyor: Sinema sadece bir sanat dalı mı, yoksa para aklama ve vergi kaçırma operasyonlarının yeni gözdesi mi? Gerçek sinemacılar bu durumdan nasıl etkileniyor? Ve en önemlisi, denetim mekanizmaları ne yapıyor? Eğer bu soruların cevaplarını alamıyorsak, sinema sektörü sanattan çok bambaşka bir sektöre dönüşmek üzere olabilir. Funda demişti dersiniz.