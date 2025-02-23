Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
09:07
Vergi kaçırmanın yeni yolu: Film yapımcılığı mı? Para mı aklanıyor?
Eskiden vizyona bir film girerdi heyecanlanırdık. Hemen basın gösterimine gider, üzerine tartışırdık, yapımcıyla film üzerine sohbetler ederdik. Artık vizyona giren filmlere bakıyorum da kimseyi tanımıyorum, yapımcıların hepsi yeni, asıl işleri inşaat, yol yapımı asfalt ya da bahis. Sahi neler oluyor sinema dünyasında? Biliyorsunuz ki bu yıl ülkemizde sıkça tartıştığımız konulardan biri kara para aklama oldu.