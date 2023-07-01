Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:25

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet'e güvenebilecek mi?

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?

3.Bölüm:

Mehmet, Zeliş'in en büyük derdini çözmüş, onun borcunu ödemiştir. Mehmet, bu hareketiyle Zeliş'in güvenini kazanacağını zannederken tam tersi olur.

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?

Zeliş, onu kesinlikle köyde istememektedir. Bunun sebini ise sadece Aslı tahmin etmektedir. Zeliş, göz göre göre aşktan kaçmaktadır. Ama Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?

Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Neyse ki beklediği fırsat, ayağına gelir. Mıstık'ın kirvesi olacaktır. Mehmet için işler yoluna girmeye başlamıştır.

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?

Hem Taşkıran'daki yerini sağlamlaştırmaktadır, hem de kuracağı tesis için aradığı yatırımcıyı bulmak üzeredir.

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş, Mehmet’e güvenebilecek mi?

Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in peşini bırakmaz.

SON DAKİKA