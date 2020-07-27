Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unuttu. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin uzun süre sonra Bodrum'da yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde adı Şeyma Subaşı ile anılan işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası... Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unuttu. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin uzun süre sonra Bodrum'da yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde adı Şeyma Subaşı ile anılan işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası... Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. İkili, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.