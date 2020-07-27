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Haberler Galeri Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

'in mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile ...

'u unuttu. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin uzun süre sonra 'da yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde adı ile anılan işletmeci 'nun teknesinde yakalandı. İşte Murat Kazancıoğlu ile ...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 27.07.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:40
Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

'u unuttu. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin uzun süre sonra 'da yeni bir aşka yelken açtı.

Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

Genç oyuncu , geçtiğimiz günlerde adı ile anılan işletmeci 'nun teknesinde yakalandı.

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Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

İşte 'in yeni sevgilisi ile ...

Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu.

Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...

İkili, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.

Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...
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Yağmur Tanrısevsin'in yeni aşkı Murat Kazancıoğlu mu? İşte Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tekne sefası...
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