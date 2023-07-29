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Haberler Galeri Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…
Giriş Tarihi: 29.07.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 22:41

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, yeniden izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kadrosunda Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, ekran macerasına 18. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan dizi, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosuna yeni isimler katıyor. Gelen son haberlere göre, polisiye drama türündeki yapımın kadrosuna Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrılan bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan dizide Emniyet Amiri Ünal karakterine hayat verecek. İşte, Yalı Çapkını'ndan sonra Arka Sokaklar kadrosuna dahil olan o isim…

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasına adını yazdıran Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan efsane yapım, yeni sezonda yeniden Kanal D'de seyircisiyle buluşacak.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Hatırlanacağı üzere 17 sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin çekimlerine yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilmişti.

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Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Daha sonra ise dizinin ani bir kararla yayından kaldırıldığı açıklanmış ve bu gelişme sonrası izleyiciler büyük bir hüsrana uğratmıştı.

Polisiye türündeki dizinin sıkı takipçileri, sosyal medya paylaşımlarıyla Arka Sokaklar'ın final bölümü dahi çekilmeden yayından kaldırılmasına tepki göstermişti.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Final kararından vazgeçildi ve Erler Film'in yapımcısı Türker İnanoğlu, polisiye dizinin bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D'ye devretti. Bu gelişme sonrası 17 sezonluk efsane dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşma sağlandı.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Ozan ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizinin çekimleri Ağustos ayında başlayacak.

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