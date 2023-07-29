Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…

Giriş Tarihi: 29.07.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 22:41

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, yeniden izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kadrosunda Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, ekran macerasına 18. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan dizi, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosuna yeni isimler katıyor. Gelen son haberlere göre, polisiye drama türündeki yapımın kadrosuna Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrılan bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan dizide Emniyet Amiri Ünal karakterine hayat verecek. İşte, Yalı Çapkını'ndan sonra Arka Sokaklar kadrosuna dahil olan o isim…