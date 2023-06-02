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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'yı bir de Instagram'da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:04

Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'yı bir de Instagram'da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle sosyal medyada adından söz ettiriyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan yapımın konusu oldukça dikkat çekerken oyuncuları da özel hayatı veya sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Onlardan biri de dizinin çilekeş kadını, Suna ve Seyran'ın annesi Esme… Evin hanımı olmasına rağmen hizmetçisi gibi davranılan, eşi Kazım'dan şiddet gören Esme karakterine Sezin Bozacı hayat veriyor. Her bölümde oyunculuğunu konuşturan Sezin Bozacı, kameralar ardındaki görüntüsüyle izleyicileri şaşırtıyor. Ünlü oyuncunun lnstagram pozlarını görenler hayran kalıyor. İşte, Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın çok konuşulan Instagram kareleri…

Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’yı bir de Instagram’da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

Star TV'nin gerçek hayat hikayesinden uyarlama dizisi Yalı Çapkını konusu kadar oyuncuları ve dizi karakterleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Dizide Esme karakterini canlandıran Sezin Bozacı, gerçek hayattaki haliyle tanınmıyor. Bozacı'nın Instagram paylaşımlarını görenler, ''Dizideki halinden eser yok!'' demekten kendilerini alamıyor. İşte, Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın birbirinden güzel Instagram pozları…

Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’yı bir de Instagram’da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sezin Bozacı, İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yapan Selin Bozacı, tiyatro oyunculuğu yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu yapıyor.

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Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’yı bir de Instagram’da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmi ile geçen Bozacı, Şeref Meselesi, Şimdiki Zaman, Babam ve Ailesi, Aşk Ağlatır, Şimdiki Zaman, Oyuncu, Anons gibi pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde boy gösteren Bozacı, şimdilerde başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.

Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’yı bir de Instagram’da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

Güzel oyuncu, her Cuma izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda Kazım'ın eşi, Suna ve Seyran'ın annesi Esme karakterine hayat veriyor.

Diziyi izleyenler çok iyi biliyordur ama bilmeyenler için özetlemek gerekirse Esme, eşi Kazım tarafından sindirilen, şiddet gören, evin hizmetlisi gibi davranılan iki çocuklu bir kadın.

Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’yı bir de Instagram’da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

Çocuklarıyla birlikte eşi ve eşinin halasının artık yemeklerini yiyor, evde ne sözünü geçirebiliyor ne de insan yerine konuyor.

Oldukça gösterişsiz giyinen, makyaj ve bakım yapmayan Esme, son bölümlerde ise değişim yaşıyor. Zaman zaman güzel giyinen, makyaj yapıp süslenen Esme, Kazım'a karşı gelerek kendini savunmaya başlıyor.

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