Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:04

Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'yı bir de Instagram'da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle sosyal medyada adından söz ettiriyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan yapımın konusu oldukça dikkat çekerken oyuncuları da özel hayatı veya sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Onlardan biri de dizinin çilekeş kadını, Suna ve Seyran'ın annesi Esme… Evin hanımı olmasına rağmen hizmetçisi gibi davranılan, eşi Kazım'dan şiddet gören Esme karakterine Sezin Bozacı hayat veriyor. Her bölümde oyunculuğunu konuşturan Sezin Bozacı, kameralar ardındaki görüntüsüyle izleyicileri şaşırtıyor. Ünlü oyuncunun lnstagram pozlarını görenler hayran kalıyor. İşte, Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın çok konuşulan Instagram kareleri…