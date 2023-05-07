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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in Avusturalyalı ikizi çıktı! "Kaşlar bile aynı"
Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:35

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in Avusturalyalı ikizi çıktı! "Kaşlar bile aynı"

Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, son yılların yükselen yıldızlarından. Adı dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'in Avusturalyalı ikizi çıktı. Demir, Avustralyalı yıldız Josh Heuston'a benzetildi. Sosyal medyada kullanıcıları, "Kaşlar bile aynı" yorumunda bulundu.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Avusturalyalı ikizi çıktı! Kaşlar bile aynı

Ufo, Öğretmen, Ölüm Zamanı, Şahmaran gibi projelerde yer alan Mert Ramazan Demir, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinin en parlak dönemlerini yaşıyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Avusturalyalı ikizi çıktı! Kaşlar bile aynı

Yalı Çapkını'nın popüler oyuncusu Mert Ramazan Demir, genç kızları peşinden sürüklüyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Avusturalyalı ikizi çıktı! Kaşlar bile aynı

Karizmasıyla dikkat çeken yetenekli oyuncu, her adımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Avusturalyalı ikizi çıktı! Kaşlar bile aynı

Mert Ramazan Demir'in hayranları, Avustralya'da ikizini buldu.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Avusturalyalı ikizi çıktı! Kaşlar bile aynı

Şimdilerde ise Mert Ramazan Demir'e birebir benzeyen yabancı bir oyuncu gündem olmasına sebep oldu.

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