Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
16:35
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in Avusturalyalı ikizi çıktı! "Kaşlar bile aynı"
Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, son yılların yükselen yıldızlarından. Adı dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'in Avusturalyalı ikizi çıktı. Demir, Avustralyalı yıldız Josh Heuston'a benzetildi. Sosyal medyada kullanıcıları, "Kaşlar bile aynı" yorumunda bulundu.