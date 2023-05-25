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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer'in kızıymış...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 06:30

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer'in kızıymış...

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı 76 yaşındaki Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızını görenlerin ağzı açık kalıyor. Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı dizi ve filmleri ile sevilen ve annesinin izinden giden 36 yaşındaki oyuncu Deniz Arna'dan başkası değil... İşte Şerif Sezer'in kızı...

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer’in kızıymış...

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı da meğer ünlü bir oyuncuymuş! Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı ilgi odağı oldu.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer’in kızıymış...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

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Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer’in kızıymış...

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer’in kızıymış...

Usta isimleri kadrosunda barındıran dizinin oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı da çok ünlü! Güzel oyuncu meğer Şerif Sezer’in kızıymış...

Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer.

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