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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:31

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

Son zamanların en popüler oyuncularından biri. Pek çok farklı işte rol aldı fakat "Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği 'Kazım Ağa' rolüyle gönüllere taht kurdu. Hakkında yazan neredeyse hiçbir bilgi ise doğru değil. Evli, 10 yaşında bir kızı var ve Tuncelili. Evde vakit geçirmeyi çok seviyor, sofra sohbetlerine ise bayılıyor. Diren Polatoğulları, hakkında bilinmeyen tüm detayları Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programımda açıkladı. Hayatının yanı sıra diziye dahil olma sürecini ve aldığı tepkileri ilk kez anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programının bu haftaki konuğu oldu. Hayat verdiği karakterin defolarından bahsetti, "toplumumuzda böyle insan çok var, ben çok görüyorum" itirafında bulundu. "Sokakta yürüyemiyoruz. 'Esme, bilesin' diye sürekli bağırıyorlar çağırıyorlar" diyen Polatoğlulları, bu repliklerin ise nasıl ortaya çıktığından bahsetti. İşte tüm detaylar...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsederek başlayalım…

İyi çalışıyoruz, yoğun bir tempodayız. Tiyatro da var.

-Sayısız işte yer aldınız, pek çok projeyle sizi tanıma fırsatı bulduk fakat "Yalı Çapkını" ile yıldızınız parladı desek yalan olmaz. Böyle bir ilgi bekliyor muydunuz?

Bekliyorduk ama iki ay sonra 15 reyting alacağız diye düşünmüyorduk. Çünkü o reytingler çok büyük reytingler. Tabii ki bu kadarını beklemiyorduk ama işimizin başarılı olacağını, güzel olacağını biliyorduk. Matematiği çok doğru ve düzgün bir iş.

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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

TOPLUMUMUZDA BÖYLE ÇOK İNSAN VAR

-Senaryo ilk geldiğinde sizi en çok ne etkiledi?

Düzgün senaryo benim için çok önemli. Hayal ettirmesi gerekiyor bana. Karakteri ben çok sevdim; defoları olması, aile babası olması… Başta çok psikopat, manyak bir adam gibi duruyordu ve öyle gidecek zannediliyordu ama öyle değil. Baktığımız zaman toplumumuzda böyle insan çok var. Ben çok görüyorum. Sokakta çok güzel muhabbet ettiğiniz, sizi güldüren birisi evde bambaşka biri haline gelebiliyor. Öyle çok insan tanıyorum ben. O yüzden çok gerçek her şey. Sadece okuduğumda yaşla ilgili "benim yaşım az değil mi ya bunun için, ufak kalmıyor muyum?" diye bir endişe oldu bende. Bıyık filan bıraktık, öyle hallettik (gülüyor). Çünkü Afra'yla (Saraçoğlu) Beril'in (Pozam) kızım olması… Ufak mı kaldım filan dedim ama erken evlenmiş olmuş, problem yok.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

-Kazım Ağa karakterine hayat veriyorsunuz. İzleyicinin belki de en çok kızdığı ama en çok güldüğü de bir karakter. Hem çok içten oynuyorsunuz, hem çok iyi şive yapıyorsunuz. Role nasıl hazırlandığınızı merak ediyorum…

Antep'e gittik. Orada Murat ağabeyimiz var, ondan rica ettik şive için. Ben 2-3 gün önce gittim Antep'e, onunla gezdim. Her yere gittik onunla, gözlem yaptım. Şivede önemli olan şey melodi, melodiyi yakaladığınız zaman kelimeler çok zor değil. Hatta ben bazen kelimeleri yanlış bile söyleyebiliyorum. Hiç'e 'heç' diyorum mesela, ama 'heç' demeyip 'hiç' diyebiliyorum. Melodi çok önemli şivede. O da dinleyerek olabiliyor ancak. Murat ağabeyi hep duyarak aldım. Çok zorlanmadım, zorlanacağımı düşünüyordum çünkü hiç bilmediğim bir şiveydi. Ben de doğuluyum, Tunceliliyim ama Antep farklı. Çok zorlanmadım yani açıkçası. Şerif abla zaten Antepli. Yani Antepli değil de, 5 senedir filan orada çalışıyor. O normal Antepli gibi geldi sete. Harikadır o da. O zorlanmadı, biz başlarda zorlandık tabii. Oldu ya, becerdik yani.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

BAŞTA ENDİŞELENDİM, "HEP BÖYLE MANYAKLIK PEŞİNDE Mİ OLACAĞIM?" DEDİM

-Dayak, değersizlik, psikolojik şiddet... Bunları yaşayan binlerce kadın var. İnsan oynarken de bir empati yapıyordur diye düşünüyorum. Bu tarz sahnelerde neler hissediyorsunuz, hangi duygularla oynuyorsunuz?

Kesinlikle insan bunu düşünüyor. Projeyle ilgili ilk görüştüğümüzde yönetmenimizin ve yapımcımızın tavrı çok rahatlattı, bir de bana açabilecekleri alanı anladım ben. Yoksa endişeleniyordum ben de ondan başta, "nereye gidecek ki bu herif, ne olacak ki, hep böyle manyaklık peşinde mi olacak?" diye. Öyle olmadı, öyle olmayacağını da zaten anlattılar. O beni çok rahatlattı. ben de endişelendim ama başta yani.

SAÇMALAYABİLİRDİM, ÇOK İNCE BİR NOKTA O

-'Kazım Ağa' aslında kötü olarak tanımlayabileceğimiz bir karakter. Ama dizinin şu anda başrolleri kadar fenomen oldu, bunu nasıl başardı?

Beraber yaptık onu. Sağ olsunlar bana alan açtılar. Hep tepemdelerdi, çünkü çok ince bir nokta o, saçmalayabilirim de ben orada. Hep bakıyorlardı, uyarıyorlardı. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair konuşuyorlardı benimle. Çok faydalı oldu yani.

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