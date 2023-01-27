Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları ilk kez konuştu! Merak edileni açıkladı...

BAŞTA ENDİŞELENDİM, "HEP BÖYLE MANYAKLIK PEŞİNDE Mİ OLACAĞIM?" DEDİM

-Dayak, değersizlik, psikolojik şiddet... Bunları yaşayan binlerce kadın var. İnsan oynarken de bir empati yapıyordur diye düşünüyorum. Bu tarz sahnelerde neler hissediyorsunuz, hangi duygularla oynuyorsunuz?

Kesinlikle insan bunu düşünüyor. Projeyle ilgili ilk görüştüğümüzde yönetmenimizin ve yapımcımızın tavrı çok rahatlattı, bir de bana açabilecekleri alanı anladım ben. Yoksa endişeleniyordum ben de ondan başta, "nereye gidecek ki bu herif, ne olacak ki, hep böyle manyaklık peşinde mi olacak?" diye. Öyle olmadı, öyle olmayacağını da zaten anlattılar. O beni çok rahatlattı. ben de endişelendim ama başta yani.

SAÇMALAYABİLİRDİM, ÇOK İNCE BİR NOKTA O

-'Kazım Ağa' aslında kötü olarak tanımlayabileceğimiz bir karakter. Ama dizinin şu anda başrolleri kadar fenomen oldu, bunu nasıl başardı?

Beraber yaptık onu. Sağ olsunlar bana alan açtılar. Hep tepemdelerdi, çünkü çok ince bir nokta o, saçmalayabilirim de ben orada. Hep bakıyorlardı, uyarıyorlardı. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair konuşuyorlardı benimle. Çok faydalı oldu yani.