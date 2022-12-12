‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

'Yalnız Kurt'ta Haruncan Karacabey karakterine hayat veriyorsunuz. Hem dizi hem de rolünüzü sizden dinlemek isteriz. Haruncan nasıl bir karakter?

'Yalnız Kurt' Osman Sınav imzalı bir proje. Osman hocanın birçok işini izleyip beğendiğim için beraber çalışmayı çok istiyordum. O yüzden diziye karşı enerjim çok yüksekti. Ben diziye birinci sezon Harun Karacabey karakterinin geçmiş sahnelerini canlandırarak katıldım. 1970'li yıllarda geçen bir hikâyesi vardı. Günümüz sahnelerinde henüz Harun Karacabey'i görmemiştik. İkinci sezon ortaya çıkacak karakteri geçmişte yaşadıkları ile inşaa ettik. Sonrasında sezon finali verdik.