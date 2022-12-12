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Haberler Galeri ‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:35

Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt' etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Sempatik, mütevazı ve başarılı... Genç oyuncu Furkan Esen, son dönemin dikkat çeken yıldızlarından. Atv dizisi Yalnız Kurt'ta rol alan Esen 'Haruncan Karacabey' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Haruncan, karakterini başarıyla canlandıran Esen, izleyenlerden övgüler topluyor. Furkan Esen'le hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte Furkan Esen'in GÜNAYDIN okuyucuları için samimi açıklamaları…

BERNA ÇAĞLARER
‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

'Yalnız Kurt'un Haruncan Karacabey'i Furkan Esen; azimli, çalışkan ve ne istediğini bilen genç oyunculardan. Son olarak Atv'nin beğenilen dizi 'Yalnız Kurt'ta rol alan Furkan Esen, başarılı oyunculuğu ile seyirciden tam not alıyor. Haruncan olmayı sevdiğini söyleyen Esen, 'Haruncan dizinin anti karakteri. Bu tür karakterleri canlandırmak her zaman keyiflidir. Çok farklı renkler barındırlar ve oyuncu için geniş bir alan sunabilirler. Ve anti karakterler genellikle dikkat çeker. O yüzden beklediğim bir şeydi' diyor. Yetenekli oyuncuyla hem 'Yalnız Kurt'u hem de kendi dünyasını konuştuk.

‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

'Yalnız Kurt'ta Haruncan Karacabey karakterine hayat veriyorsunuz. Hem dizi hem de rolünüzü sizden dinlemek isteriz. Haruncan nasıl bir karakter?

'Yalnız Kurt' Osman Sınav imzalı bir proje. Osman hocanın birçok işini izleyip beğendiğim için beraber çalışmayı çok istiyordum. O yüzden diziye karşı enerjim çok yüksekti. Ben diziye birinci sezon Harun Karacabey karakterinin geçmiş sahnelerini canlandırarak katıldım. 1970'li yıllarda geçen bir hikâyesi vardı. Günümüz sahnelerinde henüz Harun Karacabey'i görmemiştik. İkinci sezon ortaya çıkacak karakteri geçmişte yaşadıkları ile inşaa ettik. Sonrasında sezon finali verdik.

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‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

'Yalnız kurt' dizisi normalde benim için bu kadardı. İkinci sezon hazırlıkları yapılırken Osman hocayla bir görüşme yaptık. Yeni sezonda Harun Karacabey karakterinin Haruncan Karacabey adında bir oğlu olacağını ve bu karakter için beni düşündüklerini söylediler. Karakterin detaylarını konuştuk. Çok mutlu oldum. Haruncan'ın hikâyesi benim için böyle başladı olur. Haruncan güçle ve gücün etkileri ile psikopatlığa varacak derecede tutkulu bir ilişkisi olan bir adam. Ne yapacağı hiç belli olmayan, yapacağı şeyin sonunu düşünmeyen biri. Aynı zamanda veliaht olarak yetiştirilmenin bilinen bütün defolarını taşıyan bir karakter. Babasına kendine kanıtlayamaması da genel çatışma noktasını oluşturuyor.

‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

Haruncan'ın sizi en çok etkileyen özelliği nedir?

Haruncan'ın güç ile bu kadar tutkulu bir ilişkisi olması çok ilgimi çekti. Aşırılıklar uç davranışları beraberinde getiriyor. Uçlarda yaşamak kendi normal yaşamımızda pek mümkün olamayabiliyor. Bunu canlandırdığım karakterle deneyimlemek bana hoş hissettiriyor.

‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

Dizi yakın geçmişe ışık tutuyor. Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Hazırlık sürecinde yakın tarih ile ilgili çok araştırma yaptım. Daha önce özel olarak derinleşip okumalar yapmamıştım. Dizi sebebiyle araştırmaya başladım ve çok dikkatimi çekti. Dizinin konusu dışında bile birçok şey okudum. Role hazırlanırken yönetmenimiz Çağatay Tosun ile çok fazla toplantı yaptık. Toplantılarda çok yaratıcı şeyler ortaya çıktı. Hocamızın kurduğu dünya ile ilişkili olarak araştırmalar yaptım. Aynı zamanda bu süreçte bir psikolog ile çalıştım. Psikopat bir karakteri anlamak yolunda çok faydalı oldu.

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