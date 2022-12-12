‘Yalnız Kurt’un Haruncan Karacabey’i Furkan Esen’den samimi açıklamalar! ‘Senaryoyu gözlerim dolu dolu okudum’

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt' etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Sempatik, mütevazı ve başarılı... Genç oyuncu Furkan Esen, son dönemin dikkat çeken yıldızlarından. Atv dizisi Yalnız Kurt'ta rol alan Esen 'Haruncan Karacabey' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Haruncan, karakterini başarıyla canlandıran Esen, izleyenlerden övgüler topluyor. Furkan Esen'le hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte Furkan Esen'in GÜNAYDIN okuyucuları için samimi açıklamaları…