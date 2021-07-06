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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...
Giriş Tarihi: 06.07.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 10:08

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır 40'ına merdiven dayadı ama düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmedi. Son olarak arkadaşlarıyla tatile çıkan Gökçe Bahadır teknede bikinisi ile görüntülendi. Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır fit hali ile dikkat çekerken sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile de övgüleri topladı. İşte Gökçe Bahadır'ın bikinili pozları...

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti.

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

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Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır 40'ına merdiven dayadı ama düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Son olarak arkadaşlarıyla tatile çıkan Gökçe Bahadır teknede bikinisi ile görüntülendi. Gökçe Bahadır, Bodrum tatiline çıktı. Datça'da yakın arkadaşları ile buluşan Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da aldı.

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Margarita adlı tekneyle beş günlük Mavi Tur'a çıkan oyuncu, Çökertme koyunda objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde suya giren 39 yaşındaki Gökçe Bahadır fit haliyle dikkat çekti.

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