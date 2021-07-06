Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'dan bikini şov! 40'ına merdiven dayayan Gökçe Bahadır fit vücudu ile beğeni topladı...

Gökçe BahadırHayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır 40'ına merdiven dayadı ama düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmedi. Son olarak arkadaşlarıyla tatile çıkan Gökçe Bahadır teknede bikinisi ile görüntülendi. Yaprak Dökümü'nün Leyla'sıGökçe Bahadır fit hali ile dikkat çekerken sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile de övgüleri topladı. İşte Gökçe Bahadır'ın bikinili pozları...